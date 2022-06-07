Джейсон Тейтум: «Суперзвезда я или нет, если выиграю титул, это будет неоспоримо»

Форвард высоко оценил значение титула чемпиона для своей карьеры.

«Не знаю, откуда взялись эти споры, суперзвезда я или нет. Если ты выиграешь чемпионат, они смогут обсуждать многие вещи, но не смогут поспорить о том, чемпион ты или нет», – заявил Тейтум.

24-летний форвард в нынешнем сезоне впервые за карьеру вышел в финал НБА. «Селтикс» играют против «Уорриорз» в решающей серии до четырех побед (1-1).

В плей-офф-2022 Тейтум был признан первым в истории MVP финала Восточной конференции. В его активе также три участия в всех звезд НБА (2020-2022) и попадание в первую символическую пятерку лиги (2022).

«Селтикс» преодолели заколдованный барьер, который не покорялся 2 года назад, 5 лет назад, 10. А что поменялось?