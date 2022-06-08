Агент Зорана Лукича опроверг информацию об интересе ЦСКА к тренеру

Бурган Назиров, агент главного тренера сборной России и «Нижнего Новгорода» Зорана Лукича Бурган Назиров опроверг информацию об интересе ЦСКА к специалисту.

Ранее сообщалось, что Лукич является серьезным кандидатом на вакантную должность после ухода из московского клуба.

«У Зорана действующий контракт с «Нижним Новгородом». Он спокойно готовится к новому сезону. От ЦСКА не поступало никаких предложений», — сказал Назиров.

Лукич возглавлял на протяжении 11 сезонов (2008-2014, 2017-2022). В 2014 году он вывел эту команду в Евролигу.

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