Зоран Лукич – в числе кандидатов на пост главного тренера ЦСКА («Спорт-Экспресс»)

Главный тренер сборной России и «Нижнего Новгорода» может возглавить ЦСКА.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сербский специалист входит в список кандидатов ЦСКА, при этом предметных переговоров с ним еще не велось. Отмечается, что перед уходом из московского клуба Димитрис Итудис порекомендовал руководству присмотреться именно к Лукичу.

У 50-летнего серба есть действующий контракт с «НН» на сезон-2022/23. Предполагается, что экс-игрок ЦСКА, ныне генеральный менеджер черно-белых Сергей Панов не станет чинить препятствий, если Лукич попросит отпустить его в топ-клуб.

По информации инсайдеров, в списке ЦСКА также присутствуют Душко Иванович, Душан Алимпиевич, Яннис Сферопулос и Эмиль Ракович.

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