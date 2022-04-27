Димитрис Итудис: «Нижний» всегда здорово сражается с нами»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (2-0).

«Команда всегда выходит, чтобы бороться и побеждать. Сейчас дело не в давлении, а в готовности. всегда здорово сражается с нами, мы уважаем их игру, они уважают нашу, и вместе мы приносим радость болельщикам.

Мы изменим пару деталей после просмотра видео, они изменят пару деталей, впереди битва», – сказал Итудис.

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