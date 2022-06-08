Стефен Карри: «MVP финала не является мотивацией, но это будет полный успех»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» оценил значимость награды MVP финала, на которую он претендует в этом году, для своей карьеры.

Карри трижды становился чемпионом с «Уорриорз» (2015, 2017, 2018), но не разу не был признан самым ценным игроком финальной серии. В нынешнем сезоне Стеф получил первую в истории награду MVP финала Западной конференции.

«Это будет полный успех. Во многом благодаря тому, что мы при этом выиграем серию. Когда Андре Игудара стал MVP финала, когда Кей Ди сделал это дважды, все были очень рады этому. Неважно, кто выиграет награду, такие эмоции хочется испытать снова.

Я думаю, в каждой отдельной серии требуются что-то свое для победы. Если мы трижды брали титул и можем выиграть еще раз, значит, мне нужно продолжать играть так же.

Индивидуальный трофей вовсе не является мотивацией. Но я понимаю, что нужно для главной победы, и фокусируюсь на этом. После всех разговоров за последние два-три года у меня и моей команды есть еще одна возможность быть здесь. Это говорит о многом. Я в восторге от происходящего», – сказал Карри.

противостоят в финале-2022. В данный момент в серии равенство – 1-1. Третий матч состоится сегодня ночью.

Главные люди в жизни Стефа Карри