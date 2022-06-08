Маркус Смарт – о Стефене Карри: «Этот чувак феноменален»

Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт признался, что, опекая лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри, нужно быть готовым как морально, так и физически к тому, что тебя ждет.
«Стеф Карри – отличный игрок. Думаю, все с этим согласятся, верно? Этот чувак феноменален, выдающийся в своем деле.
Чтобы защищаться против него, недостаточно одного игрока. Это работа всей команды. Но когда вы его опекаете, вы должны быть готовы как морально, так и физически к тому, что вас ждет», – сказал Смарт.
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