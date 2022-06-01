Брайан Скалабрини: «Джон Уолл подходит «Бруклину» больше, чем Кайри Ирвинг»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» считает, что Джон Уолл ( ) подходит «Бруклину» больше, чем , из-за его габаритов и способности играть на нескольких позициях.

«Не думаю, что Кайри Ирвинг настолько ценный игрок, как многие думают. На месте «Бруклина» я бы серьезно подумал об обмене Ирвинга на .

Если бы у меня был выбор, я бы предпочел Джона Уолла. Вы знаете, какие у него габариты, его можно заигрывать на нескольких позициях. Когда он мотивирован, он хорошо играет в защите. Я знаю, что он пропустил много матчей, но и Кайри тоже. По-моему, он подходит больше, чем Кайри Ирвинг», — сказал Скалабрини в эфире SiriusXM NBA Radio.

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