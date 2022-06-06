Димитрис Итудис: «Это были потрясающие восемь сезонов»

Греческий тренер подвел итоги работы с ЦСКА, который возглавлял с 2014 года.

«Это были потрясающие восемь сезонов. Два титула в , множество титулов в Единой лиге, Суперкубок Лиги ВТБ, классные матчи, серии плей-офф, победные серии, рекорды, которые установила эта команда. И впереди еще больше! Команда была до меня, будет становиться сильнее и после меня, не сомневаюсь.

Я очень благодарен Андрею Ватутину и «Норильскому никелю», Наталии Фураевой, Андрею Щепанкову, врачам и тренерам за совместную работу, за возможность расти и развиваться как личность, как тренер, как семьянин. Горжусь всеми и каждым, кто работает в этом великом клубе. Я обзавелся здесь отношениями, это семья для меня! Также хочу поблагодарить болельщиков за их любовь, за понимание. Не говорю «до свидания», а говорю «увидимся».

ЦСКА – великолепный клуб с большими традициями и будущим. Уверен, что клуб приложит все усилия, чтобы вернуться на вершину – свое заслуженное место», – заявил Итудис.

Под руководством Итудиса московская команда взяла два титула чемпиона Евролиги, шесть раз побеждала в лиге ВТБ и чемпионате России.

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