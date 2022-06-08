Андрей Ватутин: «Димитрис Итудис очень хотел выиграть и уйти красиво»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что поражение от «Зенита» в финальной серии плей-офф Лиги ВТБ 2022 года не отменяет то, что стал самым успешным тренером в новейшей истории московского клуба.

«В наших отношениях были разные моменты, но никто не станет спорить, что это самый успешный тренер в новейшей истории ЦСКА.

Знаю, он очень хотел выиграть и уйти красиво. Но не всегда получается взять титул на заказ, хотя мы и вели в серии c «Зенитом» со счетом 3:1. Надо помнить не только последний матч, надо помнить все восемь лет, которые он провел в ЦСКА. Насколько он был предан команде, насколько отдавался любимому делу.

О Димитрисе остаются только хорошие воспоминания. Могу сказать ему еще раз огромное спасибо. Он вписал свое имя в историю клуба золотыми буквами», – сказал Ватутин.

Финал «Зенита» с ЦСКА – это прекрасная Лига ВТБ будущего. Но не настоящего