Андрей Ватутин: «ЦСКА определится с новым главным тренером и составом к концу августа»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о предстоящих изменениях в тренерском штабе команды после поражения от «Зенита» в финальной серии Единой лиги ВТБ (3-4).
После решающего седьмого матча серии (75:81) главный тренер московского клуба Димитрис Итудис объявил, что покидает команду.
«Достаточно посмотреть на количество титулов, которые Итудис завоевал для ЦСКА. Он всецело отдавался команде, был патриотом клуба. Могу сказать только комплименты в адрес Димитриса.
Жаль, что он покинул ЦСКА, но так сложилась жизнь. Его вклад в победу неоценим, кубки стоят у нас в ЦСКА. Он вошел в историю нашего клуба как один из самых успешных тренеров.
Говоря о будущем главном тренере, мы будем искать квалифицированного специалиста. Как только мы определимся с новым главным тренером и составом, будем проводить сборы. Это конец августа», – заявил Ватутин.
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