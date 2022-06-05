Андрей Ватутин: «ЦСКА определится с новым главным тренером и составом к концу августа»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о предстоящих изменениях в тренерском штабе команды после поражения от «Зенита» в финальной серии лиги ВТБ (3-4).

После решающего седьмого матча серии (75:81) главный тренер московского клуба объявил, что покидает команду.

«Достаточно посмотреть на количество титулов, которые Итудис завоевал для ЦСКА. Он всецело отдавался команде, был патриотом клуба. Могу сказать только комплименты в адрес Димитриса.

Жаль, что он покинул ЦСКА, но так сложилась жизнь. Его вклад в победу неоценим, кубки стоят у нас в ЦСКА. Он вошел в историю нашего клуба как один из самых успешных тренеров.

Говоря о будущем главном тренере, мы будем искать квалифицированного специалиста. Как только мы определимся с новым главным тренером и составом, будем проводить сборы. Это конец августа», – заявил Ватутин.

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