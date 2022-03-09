ФИБА обновила рейтинг мужских сборных. Россия опустилась на 15-е место

опубликовала рейтинг мужских национальных сборных, обновленный по итогам февральских матчей квалификации чемпионата мира-2023.

Россия опустилась на 15-е место в мире, уступив Бразилии, но осталась на 11-м месте в Европе. В первой тройке по-прежнему США, Испания и Австралия. Франция сместила Словению с 4-й строчки.

Мировой рейтинг ФИБА:

1. США (место в предыдущем рейтинге – 1)

2. Испания (2)

3. Австралия (3)

4. Франция (5)

5. Словения (4)

6. Сербия (6)

7. Аргентина (7)

8. Литва (8)

9. Греция (10)

10. Италия (9)

11. Германия (11)

12. Чехия (12)

13. Польша (13)

14. Бразилия (15)

15. РОССИЯ (14)

16. Турция (16)

17. Венесуэла (17)

18. Канада (18)

19. Пуэрто-Рико (19)

20. Доминиканская республика (20)

26. Латвия (26)

32. Украина (32)

36. Грузия (38)

51. Беларусь (48)

68. Казахстан (70)

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