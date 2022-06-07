Трэйси Макгрэйди: «Тейтум способен стать игроком уровня Дюрэнта»

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди считает, что 24-летний форвард «Бостона» способен стать суперзвездой уровня ( ).

«Я думаю, что он может стать очень хорошим игроком. Речь идет об уровне Кевина Дюрэнта.

Я думаю, что у этого парня есть потенциал, чтобы стать таким же хорошим игроком, как Дюрэнт. Он уже показывает проблески этого в начале своей карьеры в НБА. Я думаю, что он способен выиграть несколько чемпионатов и стать MVP НБА», – сказал Макгрэйди.

«Бостон» закошмарил Дюрэнта. Видимо, пострадало даже его «наследие»