Майк Джеймс хочет воссоединиться с Кевином Дюрэнтом в «Бруклине»

Разыгрывающий «Монако» (31 год, 185 см) хочет вернуться в и воссоединиться с .

Бывший игрок ЦСКА выступал за «Нетс» в сезоне-2020/21 и провел 13 матчей, набирая в среднем 7,7 очка, 2,5 подбора и 4,2 передачи.

В прошлом месяце Дюрэнт прилетал в и Пирей, чтобы посмотреть на игру Джеймса в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против «Олимпиакоса» (2-3).

Джеймс в прошедшем сезоне занял третье место в по результативности (16,4 очка) и передачам (5,8), а также был 10-м по перехватам (1,2). Он вошел в первую символическую сборную Евролиги.

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