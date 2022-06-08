Джейлен Браун – о Клэе Томпсоне: «У такого игрока бросок может пойти в любой момент»

Атакующий защитник «Бостона» заявил, что команде не стоит рассчитывать на то, что спад в игре снайпера «Голден Стэйт» продолжится в третьем матче финальной серии (1-1).

«Он просто промахивается. У такого игрока бросок может пойти в любой момент.

Мы знаем об этом и стараемся подготовиться к матчу так, чтобы этого не произошло», – сказал Браун.

Во втором матче Клэй набрал 11 очков, реализовав 4 из 19 с игры.

«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон