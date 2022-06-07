Клэй Томпсон реализует 30% 3-очковых с ведения в плей-офф-2022, 42% - с передачи

Атакующий защитник «Голден Стэйт» испытывает трудности с реализацией трехочковых бросков в нынешнем плей-офф НБА.

Согласно подсчетам StatMuse, Томпсон попадает лишь 30% дальних бросков после ведения мяча. При этом игрок реализовал 42% трехочковых попыток сразу после передачи.

В плей-офф-2022 средние показатели Клэя составляют 19,1 очка, 4,3 подбора 2,3 передачи, 44% с игры и 38,6% из-за дуги.

«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон