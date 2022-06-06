Стеф Карри в 5-й раз реализовал 70 3-очковых в плей-офф. Помимо него за всю историю такой результат достигался дважды

Разыгрывающий «Уорриорз» по ходу второго матча финальной серии с «Селтикс» (107:88, 1-1) пересек отметку в 70 точных 3-очковых в плей-офф-2022.

Карри добился подобного результата в пятый раз за карьеру. Помимо него 70 и более дальних бросков за розыгрыш плей-офф реализовывали лишь два раза за всю историю НБА – в обоих случаях это делал еще один игрок «Голден Стэйт» .

В 18 матчах текущего плей-офф на счету Стефа 72 дальних попадания. Клэй на 2-й строчке (61 реализованный 3-очковый).

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