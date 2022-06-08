Боб Майерс: «Клубам должно быть позволено тратить деньги на собственных игроков»

Генеральный менеджер ответил на критику в адрес своего клуба по поводу огромных расходов на зарплаты игроков.

«Клубам должно быть позволено тратить деньги на собственных игроков.

Мы выбрали на драфте многих из этих парней, мы их развивали. Мы не подписывали их в качестве свободных агентов и не построили таким образом команду. Лэрри Райли выбрал на драфте Карри. Я был здесь, когда мы выбрали Клэя, мы выбыли Дрэймонда, мы выбрали Пула. Мы выменяли Уиггинса. Никто не хотел брать Уиггинса. Никто ничего не говорил, когда мы его выменяли.

Я считаю, что если ты выбрал своих игроков на драфте и развивал их, у тебя должна быть возможность платить им и, возможно, даже не платить налоги. На драфте у всех равные условия. Все участвуют в драфте, если вы не обменяли свой пик. Это возможность, где большие или маленькие рынки не имеют значение. Главное – это хорошо сработать на драфте, а потом развивать игроков.

Когда мы были на последнем месте в лиге, у нас в команде были многие из этих же парней», – сказал Майерс.

В этом сезоне «Уорриорз» платят 346 миллионов долларов в виде заработной платы и налогов. Это самый высокий показатель в лиге.

Главные люди в жизни Стефа Карри: жена, сосед по общежитию и даже преподаватель театрального мастерства