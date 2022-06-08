Клэй Томпсон: «У меня уже были спады в проценте реализации. Самое главное – как ты отреагируешь»

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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон прокомментировал свой низкий процент реализации бросков с игры во втором матче финальной серии с «Бостоном» (1-1).

«У меня уже были спады в проценте реализации, и самое главное – как ты отреагируешь. В третьем матче я не буду делать ничего нового. Буду продолжать играть в высоком темпе и искать возможность для хорошего броска, потому что, когда я это делаю, у меня, как правило, выходит удачный матч.

И самое главное, мне приятно, что, несмотря на мои 4 из 19, мы выиграли 20 очков. Это лучше, чем иметь 13 из 19 и проиграть 10. Я был в таких ситуациях, и это не здорово», – сказал Томпсон.

Во втором матче Клэй набрал 11 очков, реализовав 4 из 19 с игры.

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