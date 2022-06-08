«Это эффективная стратегия, которая может сработать». Джейлен Браун заявил о возможном бойкоте финальной серии

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Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун заявил, что «Селтикс» и «Уорриорз» могут бойкотировать финальную серию плей-офф НБА, чтобы привлечь внимание к проблеме оружия в США.

«Это возможно. Определенно, что-то нужно решать.

Бойкот повышает осведомленность. Он привлекает внимание людей. Я думаю, что это эффективная стратегия, которая может сработать. Посмотрим», – заявил Браун.

Ранее тренеры Стив Керр («Голден Стэйт») и Грегг Попович («Сан-Антонио») высказывались на тему насилия в стране и требовали принять меры по реформе закона об обороте оружия.

«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон

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