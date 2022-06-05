Андрей Кириленко: «Травма Шведа и удаление Паскуаля – ключевые моменты 7-го матча»

Президент РФБ Андрей Кириленко назвал травму защитника ЦСКА Алексея Шведа и удаление главного тренера «Зенита» ключевыми моментами седьмого матча финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (75:81, 3-4).

«Зенит» по праву выиграл эту серию, 100 процентов. Ключевыми моментами оказались травма Шведа и удаление главного тренера «Зенита» Паскуаля. После этого команда невероятно сплотилась и совершила ключевой рывок», – отметил Кириленко.

Швед травмировался в третьей четверти встречи и больше не выходил на площадку. Паскуаль был удален в конце третьей четверти за два технических фола.

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