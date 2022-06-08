Боб Майерс: «Я не знаю, что еще Стефену Карри нужно доказывать»

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Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс возмущен, почему лидер его команды Стефен Карри до сих пор не получил должного признания экспертов.

«Очень печально, что нам приходится его защищать.

Я этого не понимаю. Этот парень состоялся. Забудьте об этом финале, он уже все доказал. Я не знаю, что еще ему нужно доказывать.

Я посмотрел его средние показатели, они потрясающие. Но почему все удивляются? Почему нельзя просто признать, что он так же хорош, как и остальные великие игроки. Если вас удивляют его показатели, куда вы до этого смотрели? Это его шестой финал за восемь лет. Вы не следили за ним? Вы не следили за ним в регулярном чемпионате?

Я не знаю, что это, зависть? Что заставляет людей не замечать того, что он делает, и неохотно хвалить его», – сказал Майерс.

Главные люди в жизни Стефа Карри: жена, сосед по общежитию и даже преподаватель театрального мастерства

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