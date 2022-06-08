Боб Майерс: «Стефен Карри значит для «Уорриорз» больше, чем «все»

Президент по баскетбольным операциям оценил значимость разыгрывающего для организации.

«Кто-то однажды спросил меня, насколько он важен для организации. Я ответил, что он значит больше, чем «все». Его критики будут скучать по нему, когда он уйдет. Хотя это плохой способ оценить кого-то», – сказал Майерс.

Карри был выбран «Уорриорз» под 7-м пиком на драфте 2009 года. Он провел всю профессиональную карьеру в этом клубе, трижды становился чемпионом (2015, 2017, 2018) и два раза был признан MVP регулярного чемпионата (2015, 2016).

Главные люди в жизни Стефа Карри