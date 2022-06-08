«Филадельфия» названа самой инновационной баскетбольной командой в мире

Согласно исследованию Sports Innovation Lab, «Филадельфия» является самой инновационной баскетбольной командой в мире.

В список вошли 25 команд, девять из которых выступают в НБА. «Сиксерс» обошли такие команды, как «Даллас», «Миннесота», «Кливленд», «Финикс», «Голден Стэйт», , «Торонто» и «Портленд».

В целом «Сиксерс» заняли 5-е место, уступив четырем футбольным грандам: «Барселона», «Реал Мадрид», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Команды НБА в рейтинге 25 самых инновационных спортивных команд по версии Sports Innovation Lab:

(5-е место)

(9)

Миннесота (11)

(17)

Финикс (19)

(20)

Бруклин (22)

Торонто (23)

Портленд (25)

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