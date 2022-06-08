«Филадельфия» названа самой инновационной баскетбольной командой в мире

Согласно исследованию Sports Innovation Lab, «Филадельфия» является самой инновационной баскетбольной командой в мире.
В список вошли 25 команд, девять из которых выступают в НБА. «Сиксерс» обошли такие команды, как «Даллас», «Миннесота», «Кливленд», «Финикс», «Голден Стэйт», «Бруклин», «Торонто» и «Портленд».
В целом «Сиксерс» заняли 5-е место, уступив четырем футбольным грандам: «Барселона», «Реал Мадрид», «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Команды НБА в рейтинге 25 самых инновационных спортивных команд по версии Sports Innovation Lab:
Филадельфия (5-е место)
Даллас (9)
Миннесота (11)
Кливленд (17)
Финикс (19)
Голден Стэйт (20)
Бруклин (22)
Торонто (23)
Портленд (25)
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