«Филадельфия» названа самой инновационной баскетбольной командой в мире

Теги Кливленд Даллас Голден Стэйт Миннесота Манчестер Сити Бруклин Филадельфия Финикс Портленд Барселона Реал Мадрид Торонто НБА Арсенал Баскетбол

Согласно исследованию Sports Innovation Lab, «Филадельфия» является самой инновационной баскетбольной командой в мире.

В список вошли 25 команд, девять из которых выступают в НБА. «Сиксерс» обошли такие команды, как «Даллас», «Миннесота», «Кливленд», «Финикс», «Голден Стэйт», «Бруклин», «Торонто» и «Портленд».

В целом «Сиксерс» заняли 5-е место, уступив четырем футбольным грандам: «Барселона», «Реал Мадрид», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Команды НБА в рейтинге 25 самых инновационных спортивных команд по версии Sports Innovation Lab:

Филадельфия (5-е место)

Даллас (9)

Миннесота (11)

Кливленд (17)

Финикс (19)

Голден Стэйт (20)

Бруклин (22)

Торонто (23)

Портленд (25)

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