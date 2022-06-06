Эрик Сноу: «Чемпионское окно Джоэла Эмбиида не такое большое, как кажется»

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Бывший разыгрывающий «Филадельфии» Эрик Сноу считает, что «чемпионское окно» Джоэла Эмбиида с «Сиксерс» начинает закрываться.

«Я думаю, что «Сиксерс» должны быть близки к победе, потому что чемпионское окно Джоэла не такое большое, как кажется. У них два, максимум три года, чтобы что-то сделать и помочь ему победить.

Джоэл переживает свои лучшие годы, и нужно подходить к этому именно так. Я не знаю, что будут делать Дэрил Мори и Элтон Брэнд, но я считаю, что им нужно срочно действовать», – сказал Сноу.

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