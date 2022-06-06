Эрик Сноу: «Чемпионское окно Джоэла Эмбиида не такое большое, как кажется»

Бывший разыгрывающий «Филадельфии» Эрик Сноу считает, что «чемпионское окно» с «Сиксерс» начинает закрываться.

«Я думаю, что «Сиксерс» должны быть близки к победе, потому что чемпионское окно Джоэла не такое большое, как кажется. У них два, максимум три года, чтобы что-то сделать и помочь ему победить.

Джоэл переживает свои лучшие годы, и нужно подходить к этому именно так. Я не знаю, что будут делать и , но я считаю, что им нужно срочно действовать», – сказал Сноу.

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?