Джеймс Харден снова работает с тренером по физподготовке

Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден вернулся к работе с тренером по физподготовке Полом Фабритцем.
Харден уже занимался с Фабритцем ранее (2017-2021). В прошлое межсезонье игрок не работал со специалистом, так как восстанавливался после травмы подколенного сухожилися.
Многие эксперты критиковали Хардена за плохую физическую форму в течение нынешнего сезона.
В плей-офф-2022 Джеймс набирал в среднем 18,6 очка, 8,6 передачи и 5,7 подбора в среднем за матч. «Сиксерс» проиграли «Майами» во втором раунде (2-4).
За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?