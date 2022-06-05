Джеймс Харден снова работает с тренером по физподготовке

Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден вернулся к работе с тренером по физподготовке Полом Фабритцем.

Харден уже занимался с Фабритцем ранее (2017-2021). В прошлое межсезонье игрок не работал со специалистом, так как восстанавливался после травмы подколенного сухожилися.

Многие эксперты критиковали Хардена за плохую физическую форму в течение нынешнего сезона.

В плей-офф-2022 Джеймс набирал в среднем 18,6 очка, 8,6 передачи и 5,7 подбора в среднем за матч. «Сиксерс» проиграли во втором раунде (2-4).

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?