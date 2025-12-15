0

«Милуоки» работает над серьезным усилением состава, чтобы удержать Янниса Адетокумбо

«Бакс» готовятся к новому громкому приобретению, чтобы убедить Янниса остаться.

Несмотря на неудачное начало сезона (11-16), «Милуоки» не готов мириться с перспективой ухода Янниса Адетокумбо. По информации The Athletic, клуб активно работает над планами по новому масштабному усилению состава, чтобы повысить шансы на сохранение греческого форварда.

«Спустя пять месяцев после ошеломляющего решения отчислить Дэмиана Лилларда, для того чтобы подписать центрового Майлза Тернера клуб, судя по всему, пока не готов поднять белый флаг в вопросе будущего Адетокумбо в «Милуоки».

Напротив, по словам источников в лиге, они обдумывают еще одно серьезное усиление, которое может повысить их шансы убедить его остаться», – сообщает журналист The Athletic Эрик Нэм.

Яннис Адетокумбо проводит 13‑й сезон в «Милуоки». Его контракт действует до конца сезона-2026/27, а на сезон-2027/28 у него есть опция игрока.

