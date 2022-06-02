«Нетс» отложили получение драфт-пика «Сиксерс» в сделке с Харденом на 2023 год

«Бруклин» воспользовался возможностью и отложил приобретение пика «Филадельфии» первого раунда 2022 года на драфт-2023.

Данный пик является одним из активов, полученных «Нетс» в результате февральского обмена с участием . «Сиксерс» будут выбирать под 23-м номером.

проинформировал офис лиги о принятом решении в среду, за несколько часов до крайнего срока в полночь.

Отсрочка при получении пика позволяет «Нетс» сохранить гибкость и использовать актив в обменах. В зависимости от результата «Сиксерс» в следующем сезоне пик через год в теории может оказаться более высоким.

«Нетс» обменяли Хардена и Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда, а также незащищенный выбор в первом раунде драфта-2022 и защищенный в Топ-8 пик первого раунда 2027 года.

Выбор «Нетс» в первом раунде 2022 года принадлежит «Рокетс» по предыдущему обмену все того же Хардена.

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