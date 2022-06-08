Фицдэйл, Пенберти и Лукас III покинут тренерский штаб «Лейкерс»

Новый главный тренер Дарвин Хэм приступил к формированию штаба на следующий сезон.

Хэм уведомил ассистентов «Лейкерс» , Майка Пенберти и Джона Лукаса III, что не будет оставлять их на сезон-2022/23, сообщает ESPN.com.

Однако, как сообщается, в тренерском штабе «Лейкерс» останутся Фил Хэнди и Куинтон Кроуфорд.

48-летний Хэм ведет переговоры с кандидатами, в том числе с четырехкратным участником Матча всех звезд Рашидом Уоллесом. Ожидается, что процесс займет несколько недель.

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