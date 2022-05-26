Желько Обрадович: «Надеюсь, что «Партизан» и «Црвена Звезда» получат места в Евролиге»

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович считает, что его команда и соотечественники из «Црвены Звезды» должны одновременно выступать в Евролиге.

«Партизан» и в пятницу откроют финальную серию Адриатической лиги.

«Много лет назад я сказал, что «Црвена Звезда» и заслуживают места в Евролиге. Рад, что другие люди признают это и думают так же. Это было бы здорово для Белграда и Сербии. Городу есть что предложить, у обеих команд есть отличные болельщики.

Мы надеемся, что независимо от результата серии обе команды попадут в Евролигу. Хочется верить, что все сложится правильно», – заявил Обрадович.

Глава Евролиги Жорди Бертомеу ранее заявил: «Не вижу в Евролиге два клуба из Белграда на стабильной основе в ближайшее время». Победитель решающей серии лиги с высокой вероятностью окажется единственным представителем Сербии в Евролиге-22/23.

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