Дрэймонд Грин: «Если у «Уорриорз» будет игра, когда Леброн побьет рекорд по очкам за карьеру, я пойду на игру Леброна и стану свидетелем исторического события»

Форвард заявил, что пропустит игру своей команды, чтобы присутствовать при историческом событии, когда Леброн Джеймс ( ) станет лучшим бомбардиром в истории НБА.

«Поздравляю Леброна со вторым местом в списке лучших бомбардиров в истории. Вероятно, через 50-70 матчей он станет первым в истории, и мне не терпится увидеть это.

, я предупреждаю прямо сейчас. Если у нас будет игра, когда побьет рекорд по очкам за карьеру, я пойду на игру Леброна и стану свидетелем исторического события. Я должен предупредить, тренер Керр», – заявил Грин.

Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»