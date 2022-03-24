Дрэймонд Грин: «Если у «Уорриорз» будет игра, когда Леброн побьет рекорд по очкам за карьеру, я пойду на игру Леброна и стану свидетелем исторического события»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что пропустит игру своей команды, чтобы присутствовать при историческом событии, когда Леброн Джеймс («Лейкерс») станет лучшим бомбардиром в истории НБА.

«Поздравляю Леброна со вторым местом в списке лучших бомбардиров в истории. Вероятно, через 50-70 матчей он станет первым в истории, и мне не терпится увидеть это.

Стив Керр, я предупреждаю прямо сейчас. Если у нас будет игра, когда Леброн Джеймс побьет рекорд по очкам за карьеру, я пойду на игру Леброна и стану свидетелем исторического события. Я должен предупредить, тренер Керр», – заявил Грин.

Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»

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