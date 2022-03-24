Дрэймонд Грин: «Если у «Уорриорз» будет игра, когда Леброн побьет рекорд по очкам за карьеру, я пойду на игру Леброна и стану свидетелем исторического события»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что пропустит игру своей команды, чтобы присутствовать при историческом событии, когда Леброн Джеймс («Лейкерс») станет лучшим бомбардиром в истории НБА.
«Поздравляю Леброна со вторым местом в списке лучших бомбардиров в истории. Вероятно, через 50-70 матчей он станет первым в истории, и мне не терпится увидеть это.
Стив Керр, я предупреждаю прямо сейчас. Если у нас будет игра, когда Леброн Джеймс побьет рекорд по очкам за карьеру, я пойду на игру Леброна и стану свидетелем исторического события. Я должен предупредить, тренер Керр», – заявил Грин.
Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»