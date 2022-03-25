Стив Керр: «Было бы идеально, если бы Леброн стал лучшим бомбардиром в истории НБА в матче против «Уорриорз»

Главный тренер Стив Керр ответил , который заявил, что пропустит игру своей команды, чтобы присутствовать при историческом событии, когда ( ) станет лучшим бомбардиром в истории НБА.

«Было бы идеально, если бы это произошло в игре против «Уорриорз». Тогда Дрэймонду не придется пропускать матч, и он сможет стать свидетелем этого исторического события. Я надеюсь, что так все и произойдет», – сказал Керр.

Джеймс занимает второе место в истории лиги по количеству очков за карьеру (36 985 очков), уступая (38 387).

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