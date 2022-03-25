Стив Керр: «Было бы идеально, если бы Леброн стал лучшим бомбардиром в истории НБА в матче против «Уорриорз»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стив Керр Карим Абдул-Джаббар Дрэймонд Грин Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр ответил Дрэймонду Грину, который заявил, что пропустит игру своей команды, чтобы присутствовать при историческом событии, когда Леброн Джеймс («Лейкерс») станет лучшим бомбардиром в истории НБА.

«Было бы идеально, если бы это произошло в игре против «Уорриорз». Тогда Дрэймонду не придется пропускать матч, и он сможет стать свидетелем этого исторического события. Я надеюсь, что так все и произойдет», – сказал Керр.

Джеймс занимает второе место в истории лиги по количеству очков за карьеру (36 985 очков), уступая Кариму Абдул-Джаббару (38 387).

Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»

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