Име Удока: «Селтикс» видят себя как команду. «Нетс», «Бакс» и «Хит» строятся вокруг звезд»

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Главный тренер «Селтикс» Име Удока рассказал о главном принципе нынешней бостонской команды.

«Мы видим себя как единое целое, как команду. Полноценная боевая единица. Мы смотрим на другие команды: «Бруклин» строится вокруг Дюранта, «Бакс» вокруг Адетокумбо, «Майами» вокруг Батлера.

Мы гордимся тем, что являемся командой, в которой играют все», – заявил Удока.

«Бостон» под руководством тренера-дебютанта Удоки в нынешнем плей-офф прошел «Бруклин», «Милуоки» и «Майами», после чего с победы начал финальную серию против «Голден Стэйт».

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