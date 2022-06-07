Пэт Райли – о желании Хирро выходить в старте: «Докажи это в тренировочном лагере»

Президент отреагировал на слова защитника команды , который после завершения сезона для флоридцев заявил о желании выходить в стартовой пятерке.

«Если хочешь быть в основе, приезжай и докажи это в тренировочном лагере», – заявил Райли.

Хирро ранее был признан лучшим запасным игроком сезона-2021/22. 22-летний защитник стал первым игроком в истории «Хит», получившим эту награду.

В своем третьем сезоне в НБА Хирро набирал в среднем 20,7 очка, 5,0 подбора и 4,0 передачи за 32,6 минуты. Защитник принял участие в 66 матчах (10 – в стартовой пятерке).

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