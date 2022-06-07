Пэт Райли – о повторной попытке с нынешним составом «Хит»: «Я повторяю с женой каждую неделю»

Президент заявил, что доволен нынешним составом, но все же рассчитывает на улучшение и хочет сделать команду сильнее.

«Что я думаю о повторной попытке с нынешним составом «Хит»? Я повторяю с женой каждую неделю.

Если серьезно, то всегда можно рассчитывать на повторную попытку и успех, но приведет ли это к победе в чемпионате?

Если мы попробуем просто повторить, то у нас будет очень хорошая команда. Но нужно рассмотреть все возможности, как стать лучше и добиться прогресса», – заявил 77-летний Райли.

В сезоне-21/22 «Хит» добрались до финала Востока, где уступили «Селтикс» в семи матчах.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)