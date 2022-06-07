Пэт Райли: «Мне 77, но я могу сделать больше отжиманий, чем вы. Продолжу строить команду»

Президент «Хит» заявил, что находится в хорошей форме и не собирается завершать карьеру управленца и уходить на покой.

Райли рассказал об этом во время пресс-конференции в понедельник.

«Мне 77, но я могу сделать больше отжиманий, чем вы. Можем проверить это прямо сейчас, если хотите.

Я чувствую себя обязанным завершить работу по строительству этой команды. Мы находимся на этапе, когда можем двигаться вперед за счет внутреннего улучшения. – отличный, потрясающий игрок, мы все это знаем.

У нас в составе много проверенных ветеранов, поэтому мы получили команду, которая дошла до финала Восточной конференции. Было жутко обидно после поражения. Не сразу удалось отойти, все эти неприятные эмоции переполняли меня на прошлой неделе. Но сейчас я начинаю приходить в себя, пора двигаться дальше», – заявил Райли.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)