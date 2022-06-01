Тайлер Хирро – о продлении контракта с «Хит»: «Посмотрим, хочу выходить в старте»

Атакующий защитник «Майами» прокомментировал возможное продление контракта с клубом в нынешнее межсезонье.

«Посмотрим», – коротко ответил Хирро на вопрос журналиста.

Также баскетболист поделился ожиданиями от своей роли в команде в будущем.

«Хочу ли выходить в старте в следующем сезоне? Да, конечно. Я начну мой четвертый год в лиге и думаю, что заслужил это», – сказал Хирро.

Защитник становится ограниченно свободным агентом после окончания сезона-2022/23. В июле он может подписать многолетнее продление контракта.

Хирро был признан «Лучшим запасным игроком»-2022. В прошедшем регулярном чемпионате он выходил в старте лишь в 10 матчах из 66 сыгранных, набирая в среднем 20,7 очка, 5 подборов и 4 передачи.

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