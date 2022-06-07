Руди Гобер: «Всегда буду благодарен Куину Снайдеру»

Центровой «Юты» Руди Гобер поблагодарил бывшего главного тренера команды Куина Снайдера.
«Всегда буду благодарен Куину Снайдеру. Он дал мне шанс 8 лет назад, поверил в меня, когда многие люди придерживались иного мнения. И помог нашей команде вырасти до уровня одного из грандов Западной конференции, когда мы проходили через взлеты и падения. Желаю тренеру всего наилучшего в новой для него главе!» – написал француз в твиттере.
Под руководством Снайдера центровой трижды становился лучшим по игре в защите НБА.