Руди Гобер: «Всегда буду благодарен Куину Снайдеру»

Теги НБА Юта Куин Снайдер Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Юты» Руди Гобер поблагодарил бывшего главного тренера команды Куина Снайдера.

«Всегда буду благодарен Куину Снайдеру. Он дал мне шанс 8 лет назад, поверил в меня, когда многие люди придерживались иного мнения. И помог нашей команде вырасти до уровня одного из грандов Западной конференции, когда мы проходили через взлеты и падения. Желаю тренеру всего наилучшего в новой для него главе!» – написал француз в твиттере.

Под руководством Снайдера центровой трижды становился лучшим по игре в защите НБА.

Главные люди в жизни Стефа Карри

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные