Руди Гобер: «Всегда буду благодарен Куину Снайдеру»

Центровой «Юты» поблагодарил бывшего главного тренера команды .

«Всегда буду благодарен Куину Снайдеру. Он дал мне шанс 8 лет назад, поверил в меня, когда многие люди придерживались иного мнения. И помог нашей команде вырасти до уровня одного из грандов Западной конференции, когда мы проходили через взлеты и падения. Желаю тренеру всего наилучшего в новой для него главе!» – написал француз в твиттере.

Под руководством Снайдера центровой трижды становился лучшим по игре в защите .

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