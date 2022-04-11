Эртеля и Томпкинса выгнали из «Реала» из-за вечеринки в Афинах

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Мадридский «Реал» принял решение исключить из своего состава разыгрывающего Томаса Эртеля (32 года, 188 см) и форварда Трея Томпкинса (31 год, 208 см).

Оба игрока были наказаны за нарушение клубной дисциплины. Как сообщает испанское издание Marca, Эртель и Томпкинс были замечены на вечеринке вместе с Гершоном Ябуселе в столице Греции Афинах за день до матча с «Панатинаикосом».

Как сообщает SDNA.gr, Эртель и Томпкинс вернулись в расположение команды, когда уже рассвело, за несколько часов до начала матча.

«Реал» потерпел поражение в напряженной игре с «Пао» – 86:87. Томпкинс набрал 8 очков, 2 подбора и 2 передачи за 21 минуту. Эртель провел 19 минут и стал самым результативным в своей команде, набрав 18 очков, сделал 4 подбора и 4 потери.

Ябуселе, продливший контракт с «Реалом» три месяца назад, отделался штрафом.

Главный тренер команды Пабло Ласо заявил, что отстранение игроков было его решением.

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