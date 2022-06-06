Чус Матео будет исполнять обязанности главного тренера «Реала»

Главный тренер мадридского доставлен в больницу после перенесенного инфаркта миокарда.

В отсутствие Ласо руководить «Реалом» будет его ассистент Чус Матео. Высока вероятность, что он отработает в качестве исполняющего обязанности до конца сезона-21/22.

В субботу Ласо привел «Реал» ко второй победе над «Басконией» в рамках полуфинальной серии чемпионата Испании.

Ласо прооперирован. Состояние тренера в данный момент стабильное.

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