Пабло Ласо госпитализирован после сердечного приступа

Главный тренер мадридского был доставлен в больницу после перенесенного инфаркта миокарда.

Сообщается, что Ласо был прооперирован. Состояние тренера в данные момент стабильное. В ближайшее время он будет находиться под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии.

Вчера Ласо привел «Реал» во второй победе над «Басконией» в рамках полуфинальной серии чемпионата Испании.

Специалист руководит испанским клубом с 2011 года. За это время он дважды приводил мадридцев к победе в (2015, 2018) и был признан Лучшим тренером в этих же сезонах.

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