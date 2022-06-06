Дарвин Хэм: «Расс — один из лучших игроков, которых когда-либо видела наша лига»

В понедельник официально представили Дарвина Хэма в качестве нового главного тренера команды.

Хэм подтвердил, что видит в своей команде и с похвалой отозвался о звездном разыгрывающем «Лейкерс», который присутствовал на пресс-конференции.

«Поймите правильно, Расс — один из лучших игроков, которых когда-либо видела наша лига. И он еще на многое способен. Я не понимаю, почему люди пытаются списать его со счетов», – сказал Хэм.

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