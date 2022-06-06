Рашид Уоллес войдет в тренерский штаб Дарвина Хэма в «Лейкерс»

Теги Рашид Уоллес Лейкерс НБА Анферни Хардуэй университет Мемфис Дарвин Хэм Баскетбол

Бывшая звезда НБА Рашид Уоллес согласился стать ассистентом нового главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Уоллес и Хэм были партнерами по команде в «Детройте» и вместе стали чемпионами НБА в 2004 году.

Четырехкратный участник Матча всех звезд провел сезон-2021/22 в Университете Мемфиса в качестве помощника главного тренера Анферни Хардуэя. Хардуэй был первым, кто в понедельник утром сообщил о переходе Уоллеса в «Лейкерс».

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