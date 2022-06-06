Рашид Уоллес войдет в тренерский штаб Дарвина Хэма в «Лейкерс»

Бывшая звезда НБА Рашид Уоллес согласился стать ассистентом нового главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Уоллес и Хэм были партнерами по команде в «Детройте» и вместе стали чемпионами НБА в 2004 году.

Четырехкратный участник Матча всех звезд провел сезон-2021/22 в Университете Мемфиса в качестве помощника главного тренера . Хардуэй был первым, кто в понедельник утром сообщил о переходе Уоллеса в .

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