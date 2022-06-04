Роб Пелинка: «Дарвин Хэм – идеальный тренер для предстоящей главы в истории «Лейкерс»

Генеральный менеджер прокомментировал назначение Дарвина Хэма на пост главного тренера команды.

«Наши игроки и болельщики быстро увидят и почувствуют серьезный и трудолюбивый подход Дарвина, который, как мы считаем, привнесет жесткость и спортивную злость во все, что мы делаем. Если добавить это к изощренному пониманию Дарвином внутриигровой стратегии и его глубоким баскетбольным познаниям, то мы получаем идеального тренера для предстоящей главы в истории «Лейкерс».

Для нас большая честь назначить Дарвина Хэма новым главным тренером команды», – говорится в заявлении Пелинки.

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