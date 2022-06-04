Расселл Уэстбрук отреагировал на назначение Дарвина Хэма главным тренером «Лейкерс»

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Звездный разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук отреагировал на назначение Дарвина Хэма на должность главного тренера команды.

Уэстбрук опубликовал в Instagram картинку из официального сообщения «Лейкерс», не добавив никакого текста.

Ранее лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс восторженно встретил Хэма в команде.

«Как же сильно я рад!!!!!!!! Поздравления и добро пожаловать, тренер Хэм!!» – написал 37-летний Джеймс.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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