Расселл Уэстбрук отреагировал на назначение Дарвина Хэма главным тренером «Лейкерс»

Звездный разыгрывающий «Лейкерс» отреагировал на назначение Дарвина Хэма на должность главного тренера команды.

Уэстбрук опубликовал в Instagram картинку из официального сообщения «Лейкерс», не добавив никакого текста.

Ранее лидер «Лейкерс» восторженно встретил Хэма в команде.

«Как же сильно я рад!!!!!!!! Поздравления и добро пожаловать, тренер Хэм!!» – написал 37-летний Джеймс.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века