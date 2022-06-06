Джейсон Тейтум – о 3-й четверти: «Мы стали хуже защищаться, соперник начал попадать, у них пошла игра»

Форвард «Бостона» высказался по поводу неудачной игры команды в третьей четверти второго матча финальной серии с «Голден Стэйт» (88:107, 1-1).

«Селтикс» уступили 24:38 в третьей 12-минутке первой встречи, во втором матче отрезок завершился со счетом 14:35.

В воскресенье у «Бостона» 4 из 17 с игры в третьей четверти и 5 потерь (11 очков для «воинов»).

«Сегодня у нас были потери в третьей четверти, а еще мы допустили, что игра в атаке сказалась на том, как мы защищаемся. В итоге отрезок получился неудачным, ничего не работало.

Мы стали хуже защищаться, соперник начал попадать, у них пошла игра», – заявил Тейтум.

Тейтум завершил игру с показателем плюс/минус «-36» – худший результат в его карьере.

В третьей четверти первого матча серии с «Хит» бостонская команда получила «-25».

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