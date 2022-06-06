Джейсон Тейтум повторил достижение Пола Пирса и Лэрри Берда

Форвард «Бостона» стал третьим игроком в истории клуба, набравшим 500 очков, 100 подборов и 100 передач в одном розыгрыше плей-офф.

24-летний игрок повторил достижение, которое в истории «Селтикс» удавалось только и (трижды).

Единственный игрок в истории НБА, которому удалось достичь таких показателей в более молодом возрасте – Леброн Джеймс (22 года).

Тейтум в нынешнем розыгрыше плей-офф уже набрал 526 очков, сделал 131 подбор и 122 передачи.

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