Андрей Кириленко: «Это был лучший плей-офф Лиги ВТБ в истории»

считает финальную серию Единой лиги ВТБ этого года лучшей в истории турнира.

«Зенит» одолел в решающем седьмом матче серии (81:75, 4-3) и прервал 9-летнюю победную серию ЦСКА в лиге.

«В этой серии не было такого, что одна команда сильнее другой. ЦСКА и – две абсолютно равные команды. В семиматчевой серии питерцы совсем на чуть-чуть оказались лучше, прям на кусочек стабильности.

ЦСКА и «Зенит» менялись ролями, но сине-бело-голубые оказались удачливее и внимательнее в концовке. Решающих факторов тоже не было. Кроме первых двух матчей все игры были очень ровные.

Я очень рад за «Зенит», они проявили характер. Это лучшая серия и лучший плей-офф в истории, который я видел», – сказал Кириленко.

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России

ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко