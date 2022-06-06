5-й матч финала «Црвена Звезда» – «Партизан» был прерван и доигрывается при пустых трибунах

Решающий пятый матч финальной серии лиги между и в Белграде была прерван из-за поведения болельщиков.

Начало второй половины встречи было отложено из-за решения арбитра Саши Пукла освободить часть трибуны. Словенский судья заметил, что несколько болельщиков «Црвены Звезды» находились в той части трибуны возле туннеля, где, согласно запрету лиги, их быть не должно.

За 6:46 до конца третьей четверти судьи остановили игру и покинули площадку из-за неадекватного поведения зрителей. Болельщики забросали судей разными предметами.

В результате болельщиков попросили покинуть зал, и матч продолжился при пустых трибунах.

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