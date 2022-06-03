«Партизан» оштрафован на 50 000 евро за поведение болельщиков в 3-м матче финала Адриатической лиги

лига оштрафовала на 50 000 евро за поведение болельщиков в 3-м матче финальной серии плей-офф против «Црвены звезды» (70:67, 1-2).

Кроме того, «Партизан» будет вынужден провести следующие три матча с неполными трибунами.

Ранее подала в лигу жалобу из-за инцидентов, которые имели место во время выездного матча.

«Миллионы болельщиков нашего клуба, а также баскетбольная общественность были вынуждены наблюдать за неприятными сценами, взрывами, хаосом, оскорблениями в адрес игроков и издевательствами над нашей делегацией – бросками в наших людей пакетами со слюной, зажигалками, мобильными телефонами, стеклянными бутылками», – говорится в заявлении.

Третий матч финальной серии пришлось прервать в концовке примерно на 20 минут из-за инцидента с участием зрителей и арбитра.

Ранее «Црвена Звезда» была оштрафована на 62 500 евро за поведение болельщиков в первых двух матчах серии.

Четвертый матч проходит сейчас на площадке «Партизана».

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