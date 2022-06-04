Желько Обрадович – об инциденте во время 4-го матча: «Трифунович был абсолютно не прав»

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович раскритиковал игрока своей команды Уроша Трифуновича за спровоцированный инцидент во время четвертого матча финальной серии Адриатической лиги против «Црвены Звезды» (112:84, 2-2).
Трифунович после точного 3-очкового показал провокационный жест в адрес скамейки соперника, вызвав негодование у игроков и главного тренера Деяна Радонича.
«Трифунович был абсолютно не прав со своей реакцией, независимо от того, провоцировали его или нет. Реакция в такой форме недопустима. В момент, когда это произошло, я подошел к Деяну Радоничу и извинился.
После игры я сказал Загорцу и Трифуновичу отправиться в раздевалку «Црвены Звезды» и принести искренние извинения. Соперник принял извинения», – заявил Обрадович.
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