Желько Обрадович – об инциденте во время 4-го матча: «Трифунович был абсолютно не прав»

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Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович раскритиковал игрока своей команды Уроша Трифуновича за спровоцированный инцидент во время четвертого матча финальной серии Адриатической лиги против «Црвены Звезды» (112:84, 2-2).

Трифунович после точного 3-очкового показал провокационный жест в адрес скамейки соперника, вызвав негодование у игроков и главного тренера Деяна Радонича.

«Трифунович был абсолютно не прав со своей реакцией, независимо от того, провоцировали его или нет. Реакция в такой форме недопустима. В момент, когда это произошло, я подошел к Деяну Радоничу и извинился.

После игры я сказал Загорцу и Трифуновичу отправиться в раздевалку «Црвены Звезды» и принести искренние извинения. Соперник принял извинения», – заявил Обрадович.

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